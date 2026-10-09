Кения и Ботсвана требуют от Украины вернуть своих граждан из плена

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Кения и Ботсвана ведут переговоры с Украиной о возвращении своих граждан, оказавшихся в плену ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления властей африканских стран.

Кения добивается возвращения пяти граждан, сообщил глава МИД страны Мусалия Мудавади. По его словам, президент Уильям Руто уже обсуждал этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским. Власти Ботсваны также подтвердили агентству, что добиваются возвращения одного своего гражданина.

В свою очередь, Украина считает их военнопленными и настаивает на освобождении в рамках обмена, говорится в статье агентства.

В конце сентября в ходе выступления перед Генассамблеей ООН Зеленский раскрыл данные о захвате и передаче северокорейских военнопленных Сеулу. В ответ на это Южная Корея выразила свое недовольство. По мнению Сеула, с Киевом было заключено соглашение о неразглашении, но Зеленский нарушил его.

Позже пресс-служба офиса президента Украины заявила, что таких соглашений не было. После инцидента Южная Корея официально потребовала от Украины объяснений и извинений. Киев направил свои извинения, но в южнокорейском МИД сочли их недостаточными. В связи с этим Сеул решил "принять решительные меры".