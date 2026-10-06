МИД Южной Кореи назвал недостаточными извинения Украины за данные по пленным

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Республика Корея получила от Украины извинения за раскрытие конфиденциальной информации о передаче военнопленных из КНДР, однако сочла их недостаточными. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Чо Хен, передает агентство Yonhap.

"В полученных мною сообщениях содержались извинения. Но уровень этих извинений не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы намерены принять решительные меры", – сказал министр.

Он уточнил, что поддерживает постоянный контакт с украинским коллегой Андреем Сибигой по этой теме. По его словам, правительство Республики Корея рассматривает различные варианты действий, в том числе возможный отзыв посла страны на Украине.

В ходе выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН украинский президент Владимир Зеленский рассказал о фактах захвата и передачи северокорейских военных Южной Корее. Он уточнил, что при попытке задержания один из них пытался покончить с собой.

В ответ на это президент Южной Кореи Ли Чже Мен выразил недовольство действиями Зеленского. Он уточнил, что с Киевом было заключено соглашение о неразглашении, однако оно было нарушено.