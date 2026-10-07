Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 12:59

Политика

В Минобороны заявили о сдаче в плен экс-футболиста Украины

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Бывший украинский футболист Егор Азбукин, мобилизованный в ВСУ, попал в плен к бойцам группировки войск "Север" после того, как заблудился в лесу в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Азбукин добровольно сдался в плен. Перед этим его перевели в Шосткинский район области для оборудования позиций, однако позицию вскрыли российские военные и нанесли по ней огневое поражение.

До мобилизации в 2024 году Азбукин учился в аграрном университете и выступал за несколько футбольных команд, в том числе играл в Венгрии. Завершив спортивную карьеру, он подрабатывал в разных местах, включая работу оператором на газовой заправке.

Как рассказал сам пленный, сначала его направили в учебное подразделение, затем он охранял автотранспорт 5-го пограничного отряда в районе города Лебедина, вдалеке от линии боевого соприкосновения. Однако, по его словам, он "начал чудить", так как не хотел служить, из-за чего его перевели в Шосткинский район.

Азбукин также отметил достойное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих.

Ранее Владимир Путин заявил, что у украинских военнослужащих должна быть возможность сложить оружие и сдаться в плен. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что все условия для сдачи противника в плен созданы. При этом некоторые украинские военнослужащие не сдаются в плен именно из-за угрозы расстрела своими же товарищами.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика