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Бывший украинский футболист Егор Азбукин, мобилизованный в ВСУ, попал в плен к бойцам группировки войск "Север" после того, как заблудился в лесу в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Азбукин добровольно сдался в плен. Перед этим его перевели в Шосткинский район области для оборудования позиций, однако позицию вскрыли российские военные и нанесли по ней огневое поражение.

До мобилизации в 2024 году Азбукин учился в аграрном университете и выступал за несколько футбольных команд, в том числе играл в Венгрии. Завершив спортивную карьеру, он подрабатывал в разных местах, включая работу оператором на газовой заправке.

Как рассказал сам пленный, сначала его направили в учебное подразделение, затем он охранял автотранспорт 5-го пограничного отряда в районе города Лебедина, вдалеке от линии боевого соприкосновения. Однако, по его словам, он "начал чудить", так как не хотел служить, из-за чего его перевели в Шосткинский район.

Азбукин также отметил достойное отношение к пленным со стороны российских военнослужащих.

Ранее Владимир Путин заявил, что у украинских военнослужащих должна быть возможность сложить оружие и сдаться в плен. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что все условия для сдачи противника в плен созданы. При этом некоторые украинские военнослужащие не сдаются в плен именно из-за угрозы расстрела своими же товарищами.