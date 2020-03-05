Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Словении

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Первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции был отмечен на территории Словении. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Алеша Шабедера.

"Инфицированный прибыл в Словению из Марокко через Италию, почувствовав недомогание, он обратился к врачу", – сообщил Шабедер.

При этом личность инфицированного пациента не раскрывается.

"Сейчас он изолирован в инфекционном отделении клинического центра в Любляне", – добавил Шабедер.

Ранее первые два случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Венгрии. Речь шла о студентах из Ирана, обучающихся в стране.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Ученым удалось выяснить, кто реже всего болеет коронавирусом. При этом специалисты подчеркнули, что информации по данной теме пока недостаточно для однозначных выводов.