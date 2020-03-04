Россиянам рекомендовали не ездить на Хоккайдо из-за коронавируса

Фото: ТАСС/DAVID CHANG/EPA

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок на японский остров Хоккайдо из-за распространения там коронавируса.

"Рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с нарастающим распространением в японской префектуре уханьской пневмонии.

Ранее в Сбербанке создали модель распространения коронавируса в России. Сообщалось, что ситуация в нашей стране оказалась лучше, чем во многих других государствах.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения китайской пневмонии был поднят до очень высокого.

Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.