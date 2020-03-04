Модель распространения коронавируса в России создали в Сбербанке

18:41
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В Сбербанке разработали модель распространения коронавируса в России. Согласно математическим расчетам, ситуация в РФ выглядит лучше, чем в большинстве государств, передает ТАСС слова главы кредитной организации Германа Грефа.
Он отметил, что в настоящее время модель распространения COVID-19 по России наполняется данными совместно с министерством здравоохранения.
"Там есть три сценария. В России во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит", – заявил Греф.
Такой модели дали название Gleam, сообщил старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко. Он заявил, что сценарии распространения уханьской пневмонии находятся в зависимости от тех мер, которые будут предприниматься федеральными и региональными властями.
В частности, специалисты рассказали о предполагаемых двух волнах коронавируса – весенней и осенней.
"Нам важно понимать, как рынок может реагировать, какая паника может быть. Мы одни из первых, кто заинтересован, чтобы этой паники не было, потому что страдают финансовые показатели и Сбербанка, и страны в целом", – заключил представитель финансовой организации.
Ранее ученым удалось установить, кто в наименьшей степени подвержен заражению коронавирусом. Специалисты провели анализ более 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выяснилось, что реже всего пневмонией заражаются дети и подростки.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения китайской пневмонии был поднят до очень высокого.
Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.
Люди охвачены коллективным страхом перед коронавирусом
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