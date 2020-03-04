Ученые выяснили, кто реже всего болеет коронавирусом

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Ученые установили категорию людей, которая практически не подвержена заражению новым типом пневмонии COVID-19. Об этом пишет газета "Известия".
Специалисты провели анализ более 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выяснилось, что реже всего пневмонией заражаются дети и подростки.
По данным центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, на категорию людей от 0 до 19 лет приходится лишь 1 процент инфицированных от общего числа.
Вирусологи из России высказали мнение, что такое положение дел объясняется более крепкой иммунной системой подростков. Кроме того, дети находится под постоянным контролем родителей, которые следят за тем, чтобы ребенок соблюдал нормы гигиены, использовал защитные маски и следовал советам врача. При этом сами взрослые часто игнорируют рекомендации медиков.
Ученые подчеркнули, что информации по данной теме пока недостаточно для однозначных выводов.
Ранее врачи посоветовали мужчинам сбрить бороду для профилактики коронавируса. Медики утверждают, что растительность на лице увеличивает вероятность инфицирования.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Ученые выяснили, кто умирает от коронавируса
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