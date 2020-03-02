Мужчинам посоветовали сбривать бороду для профилактики коронавируса

12:30
Медики посоветовали мужчинам сбрить бороду для профилактики коронавируса
Мужчины с бородой в большей степени подвержены риску заражения коронавирусом. Врачи утверждают, что растительность на лице увеличивает вероятность инфицирования.
Отмечается, что из-за густой бороды маска плохо прилегает к лицу, из-за чего повышается риск заражения новым типом пневмонии. В связи с этим медики настоятельно рекомендуют мужчинам сбривать бороду.
"Если врачи говорят, что ношение бороды может привести к заражению, на этот инкубационный период бороду лучше, наверное, сбрить. Потом ее отрастить заново – не проблема", – считает предприниматель Андрей Трифонов.
Сами же барберы не верят в то, что борода может быть рассадником инфекции. Они полагают, что растительность на лице не может способствовать развитию пневмонии.
"Маске она никак не будет мешать, если ее аккуратно постричь, привести в порядок", – отмечают они.
Китайские же ученые с идеей сбривания бороды согласились. В КНР медики подтвердили, что ношение бороды и длинные усы отправляют граждан в зону риска.
"Здесь нужно понимать, что, конечно, если борода длинная и большая, то она будет препятствовать закрыванию плотности маски. Здесь надо давать отчет, что придется постараться как-то уменьшить, придется даже пожертвовать. Профилактикой является умывание. Если мы умоемся, мы смоем большинство вирусных частиц и бактериальных частиц", – заключил клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Ранее в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России заявили о разработке вакцины против китайского коронавируса. Отмечалось, что ее появление в качестве зарегистрированного лекарства ожидается в середине 2021 года.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.
Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечилось более 44,4 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано 88,9 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
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