Новые фейковые сообщения о коронавирусе выявлены в РФ

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Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, выявила за прошедшие сутки новые фейковые сообщения о коронавирусе. В качестве локации в профилях распространявших эти данные ботов были указаны страны ближнего зарубежья, сообщает РИА Новости.

"Боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания", – говорится в сообщении компании.

В настоящее время все данные о таких аккаунтах, которые были получены специалистами Group-IB, переданы в правоохранительные органы.

Отмечается, что вероятность новых ложных вбросов остается высокой. В связи с этим россиян, подверженных стрессам, призвали не читать новости о коронавирусе.

В Минкомсвязи предупредили о наказании за распространение фейков о COVID-19. При этом в ведомстве отметили, что с начала года жалоб на подобную информацию в министерство не поступало.

На фоне этой ситуации лидер ЛДПР выступил с предложением о введении жестких мер за фейки о коронавирусе. В частности, он заявил о наказании в виде смертной казни для тех, кто делает фальшивые вбросы.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончалось 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.