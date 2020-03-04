Новые фейковые сообщения о коронавирусе выявлены в РФ

17:43
Фото: ТАСС/Zuma
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, выявила за прошедшие сутки новые фейковые сообщения о коронавирусе. В качестве локации в профилях распространявших эти данные ботов были указаны страны ближнего зарубежья, сообщает РИА Новости.
"Боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания", – говорится в сообщении компании.
В настоящее время все данные о таких аккаунтах, которые были получены специалистами Group-IB, переданы в правоохранительные органы.
Отмечается, что вероятность новых ложных вбросов остается высокой. В связи с этим россиян, подверженных стрессам, призвали не читать новости о коронавирусе.
В Минкомсвязи предупредили о наказании за распространение фейков о COVID-19. При этом в ведомстве отметили, что с начала года жалоб на подобную информацию в министерство не поступало.
На фоне этой ситуации лидер ЛДПР выступил с предложением о введении жестких мер за фейки о коронавирусе. В частности, он заявил о наказании в виде смертной казни для тех, кто делает фальшивые вбросы.
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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончалось 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.
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