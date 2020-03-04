Голикова опровергла данные о сокрытии настоящего числа заболевших коронавирусом в России

14:26
Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сообщения о сокрытии настоящего количества случаев заражения коронавирусом в России не соответствуют действительности.
"В последнее время в социальных сетях появляется фейковая информация о достаточно большом количестве заболевших на территории РФ и о том, что власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить, что это не соответствует действительности", – приводит ТАСС ее слова.
Также Голикова добавила, что ситуация с COVID-19 находится под контролем оперативного штаба и правительства РФ. Кроме того, в регионах проводится строгая работа по профилактике.
Вице-премьер сообщила, что на территории РФ было зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Еще трое россиян были эвакуированы с круизного лайнера в Японии.
Ранее стало известно, что в Рунете распространили более 10 тысяч ложных сообщений об уханьской пневмонии. Информация о якобы 20 тысячах зараженных россиян транслировалась в социальных сетях и мессенджерах. Источники фейков уже ищут.
В Минкомсвязи предупредили о наказании за распространение фейковых новостей о коронавирусе. При этом в ведомстве отметили, что с начала года жалоб на подобную информацию в министерство не поступало.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончалось 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.
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