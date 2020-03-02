Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В Москве началось расследование вброса фейковых новостей о масштабном заражении жителей столицы коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте IT-компании, которая занимается выяснением обстоятельств случившегося.
"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей. С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения", – заявил генеральный директор компании Илья Сачков.
По словам эксперта, неизвестные злоумышленники задействуют ботов в социальных сетях, а также устраивают рассылки в популярных мессенджерах. Сачков подчеркнул, что вбросы ориентированы на самую восприимчивую аудиторию – подписчиков детских групп, школьных порталов, женских форумов.
Гендиректор Group-IB призвал пользователей Сети доверять только проверенным источникам и соблюдать правила профилактики, предписанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространения эпидемии нового коронавируса.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем. Глава государства подчеркнул, что в стране предпринимают необходимые меры по профилактике заболевания.
Число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечилось более 44,4 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано 88,9 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
2 марта у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, заболевание у пациента протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное.
Клиника, где находится зараженный коронавирусом россиянин, работает в обычном режиме
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