Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Весеннее тепло в Москве может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщил журналистам замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.
По его словам, исследование института Роберта Коха показало, что вирус боится теплоты. В связи с этим, когда наступит весна, должно быть объективное снижение опасности.
"В Москве скоро будет 10 градусов тепла, температурный режим, согласно нашему Гидрометцентру, на 10 градусов выше нормы", – напомнил Белов, которого цитирует Агентство "Москва".
В свою очередь, доцент "Сколтеха" Георгий Базыкин считает, что пока нельзя прогнозировать снижение активности вируса, но он обратил внимание на то, что приход весны будет означать, что эпидемия коронавируса не будет проходить одновременно с эпидемией гриппа.
1,7 тысячи человек заразились коронавирусом по всему миру за последние сутки. Кроме того, 2912 человек стали жертвами заболевания в материковом Китае. В остальном мире от коронавируса скончались 129 человек.
Таким образом, общая численность зараженных по всему миру превысила 88 тысяч человек. Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. 1 марта первый инфицированный появился в Армении. Кроме того, заболевание COVID-19 зафиксировали и в Люксембурге. Первый зараженный появился и в Мексике.
Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Китае, Италии, Южной Корее и Иране. С последними двумя странами Россия ограничила авиасообщение. Кроме того, гражданам Ирана временно прекратили выдавать визы для посещения России. Также столичные медики усилили контроль за пассажирами, прилетающими из Ирана и Южной Кореи.
Заражение коронавирусом зафиксировали и в России. Ранее Минздрав рассказал о мерах, необходимых для профилактики от заражения. В ведомстве порекомендовали чаще мыть руки с мылом и не контактировать с людьми с признаками простуды.
В свою очередь, Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок за рубеж в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире. В Москве школьникам регулярно измеряют температуру.
Впервые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Согласно последним данным, выздороветь после заражения смогли более 44,4 тысячи человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: