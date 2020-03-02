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Весеннее тепло в Москве может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщил журналистам замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

По его словам, исследование института Роберта Коха показало, что вирус боится теплоты. В связи с этим, когда наступит весна, должно быть объективное снижение опасности.

"В Москве скоро будет 10 градусов тепла, температурный режим, согласно нашему Гидрометцентру, на 10 градусов выше нормы", – напомнил Белов, которого цитирует Агентство "Москва".

В свою очередь, доцент "Сколтеха" Георгий Базыкин считает, что пока нельзя прогнозировать снижение активности вируса, но он обратил внимание на то, что приход весны будет означать, что эпидемия коронавируса не будет проходить одновременно с эпидемией гриппа.

1,7 тысячи человек заразились коронавирусом по всему миру за последние сутки. Кроме того, 2912 человек стали жертвами заболевания в материковом Китае. В остальном мире от коронавируса скончались 129 человек.

Таким образом, общая численность зараженных по всему миру превысила 88 тысяч человек. Коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. 1 марта первый инфицированный появился в Армении. Кроме того, заболевание COVID-19 зафиксировали и в Люксембурге. Первый зараженный появился и в Мексике.

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Китае, Италии, Южной Корее и Иране. С последними двумя странами Россия ограничила авиасообщение. Кроме того, гражданам Ирана временно прекратили выдавать визы для посещения России. Также столичные медики усилили контроль за пассажирами, прилетающими из Ирана и Южной Кореи.

Заражение коронавирусом зафиксировали и в России. Ранее Минздрав рассказал о мерах, необходимых для профилактики от заражения. В ведомстве порекомендовали чаще мыть руки с мылом и не контактировать с людьми с признаками простуды.

В свою очередь, Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок за рубеж в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире. В Москве школьникам регулярно измеряют температуру.

Впервые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Согласно последним данным, выздороветь после заражения смогли более 44,4 тысячи человек.