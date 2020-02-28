16:23
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Школьникам в Москве будут регулярно измерять температуру в связи с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Чтобы не допустить распространения этих заболеваний, директорам школ, колледжей, учреждений дополнительного образования в соответствии с приказом департамента образования и науки города Москвы № 65 рекомендовано проводить наблюдение за состоянием здоровья детей и регулярно измерять у них температуру", – сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
В случае обнаружения подозрительных симптомов – кашля, насморка, повышенной температуры – детей будут направлять домой, при этом только в сопровождении родителей. До появления близких потенциальных больных будут изолировать от остальных школьников.
Кроме того, школы обяжут передавать информацию о заболевшем ребенке в поликлиники.
Что касается других аспектов работы школ, то на время сезонного роста заболеваемости отменят выездные занятия и уроки в бассейнах. Чтобы не допустить распространения болезней, обычные занятия станут проводить в одном и том же кабинете, учителя по отдельным предметам сами будут ходить по классам.
Ранее сообщалось, что в Госдуме положительно оценили опыт Москвы по созданию электронного паспорта детских прививок. Как заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, наработки столичных врачей необходимо распространить по регионам РФ.
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