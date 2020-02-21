В столице открывают дополнительное производство медицинских масок

09:21
Фото: ТАСС/Zuma
В столице на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, однако правительство принимает дополнительные меры профилактики для недопущения проникновения инфекции. Так, в городе открывают дополнительное производство медицинских масок, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.
"В технополисе "Москва" развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Создается дополнительный неснижаемый запас", – написал мэр.
Мэр отметил, что к настоящему времени в городе выдано около 2,5 тысячи постановлений о двухнедельной изоляции граждан.
Собянин напомнил, что с 20 февраля гражданам КНР запрещен въезд в РФ, но россияне продолжают возвращаться из Китая.
"Все пассажиры, прибывающие из Китая (в том числе транзитом через другие страны) проходят на месте медосмотр, у них берут пробы для анализа на коронавирус. Даже при отсутствии симптомов заболевания прямо в аэропорту им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства (или пребывания) и больничный лист. На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы", – подчеркнул Собянин.
Как говорится в сообщении, если в аэропорту у пассажира обнаружат повышенную температуру или другие симптомы, его отправят в инфекционную больницу.
Аналогичный контроль проводится и на вокзалах, где выявляют людей, недавно прилетевших из КНР и приехавших в Москву из Санкт-Петербурга.
"В этих целях сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания (гостиницы, общежития, частные квартиры). Кроме того, мониторинг прибывших из Китая ведут сотрудники метрополитена, "Мосгортранса" совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи. В ходе проверок тем, кто недавно прибыл из Китая, выдаются постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства", – пояснил мэр.
Также в городе усилен дезинфекционный режим на объектах массового сосредоточения людей: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Кроме того, усилен дезинфекционный режим в общественном транспорте, включая такси и каршеринг.
Мэр рассказал, что с началом весны проводятся традиционные работы по уборке города. В этом году они будут значительно усилены. Собянин подчеркнул, что это необходимые меры.
"И, кстати, большинство проверенных в ходе рейдов граждан находятся в Москве довольно давно, никаких ограничений к ним не применяется", – добавил он.
Градоначальник напомнил, что в Москве не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса. Собянин добавил, что москвичей будут регулярно информировать о текущей ситуации.
19 февраля стало известно, что ФАС России зафиксировала дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии. В материалах ФАС отмечается, что под дефицитом подразумевается нехватка масок более чем в 50% обследованных аптечных организаций региона.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФАС проверят аптеки, завышающие цены на изделия на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса. В ведомстве сообщили, что за необоснованный рост стоимости масок аптеки будут наказываться штрафами.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин потребовал лишать лицензии аптечные организации, уличенные в спекуляции.
В Росздравнадзоре указали на отсутствие массовых нарушений, связанных с завышением цен на медицинские маски. Данные основаны на последних проверках аптек.
По последним данным, общее число зараженных превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечилось более 18 тысяч.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: