В столице открывают дополнительное производство медицинских масок

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В столице на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, однако правительство принимает дополнительные меры профилактики для недопущения проникновения инфекции. Так, в городе открывают дополнительное производство медицинских масок, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

"В технополисе "Москва" развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Создается дополнительный неснижаемый запас", – написал мэр.

Мэр отметил, что к настоящему времени в городе выдано около 2,5 тысячи постановлений о двухнедельной изоляции граждан.

Собянин напомнил, что с 20 февраля гражданам КНР запрещен въезд в РФ, но россияне продолжают возвращаться из Китая.

"Все пассажиры, прибывающие из Китая (в том числе транзитом через другие страны) проходят на месте медосмотр, у них берут пробы для анализа на коронавирус. Даже при отсутствии симптомов заболевания прямо в аэропорту им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства (или пребывания) и больничный лист. На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы", – подчеркнул Собянин.

Как говорится в сообщении, если в аэропорту у пассажира обнаружат повышенную температуру или другие симптомы, его отправят в инфекционную больницу.

Аналогичный контроль проводится и на вокзалах, где выявляют людей, недавно прилетевших из КНР и приехавших в Москву из Санкт-Петербурга.

"В этих целях сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания (гостиницы, общежития, частные квартиры). Кроме того, мониторинг прибывших из Китая ведут сотрудники метрополитена, "Мосгортранса" совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи. В ходе проверок тем, кто недавно прибыл из Китая, выдаются постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства", – пояснил мэр.

Также в городе усилен дезинфекционный режим на объектах массового сосредоточения людей: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Кроме того, усилен дезинфекционный режим в общественном транспорте, включая такси и каршеринг.

Мэр рассказал, что с началом весны проводятся традиционные работы по уборке города. В этом году они будут значительно усилены. Собянин подчеркнул, что это необходимые меры.

"И, кстати, большинство проверенных в ходе рейдов граждан находятся в Москве довольно давно, никаких ограничений к ним не применяется", – добавил он.

Градоначальник напомнил, что в Москве не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса. Собянин добавил, что москвичей будут регулярно информировать о текущей ситуации.

19 февраля стало известно, что ФАС России зафиксировала дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии. В материалах ФАС отмечается, что под дефицитом подразумевается нехватка масок более чем в 50% обследованных аптечных организаций региона.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФАС проверят аптеки, завышающие цены на изделия на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса. В ведомстве сообщили, что за необоснованный рост стоимости масок аптеки будут наказываться штрафами.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин потребовал лишать лицензии аптечные организации, уличенные в спекуляции.

В Росздравнадзоре указали на отсутствие массовых нарушений, связанных с завышением цен на медицинские маски. Данные основаны на последних проверках аптек.

По последним данным, общее число зараженных превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечилось более 18 тысяч.