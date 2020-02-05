ФАС пригрозила аптекам штрафами за рост цен на медицинские маски

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ФАС пригрозила крупными штрафами аптечным сетям, которые завышают цены на медицинские маски. В службе пообещали рассматривать подобные действия как мародерство, сообщает "Интерфакс".

Замглавы ФАС Андрей Цариковский сообщил, что в регионах, которые граничат с КНР, рост цен на маски "есть, но достаточно незначительный, а самая высокая цена, зафиксированная на данный момент, была в Дагестане (650%).

"Когда такие завышения цен происходят во время чрезвычайных ситуаций, мы считаем это экономическим мародерством и будем поступать как с мародерами, принимая все меры антимонопольного регулирования", – сказал Цариковский.

По его словам, маски не относятся к первоочередным товарам, на которые регулируются цены.

"Тогда мы будем считать, что это действия, которые подходят под понятие картеля, а это очень крупные штрафы", – добавил он.

Также стало известно, что все бригады столичной Станции скорой медицинской помощи имени Пучкова в условиях угрозы распространения коронавируса работают в режиме повышенной готовности, автомобили проходят достаточную дезинфекционную обработку. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в среду.

Ранее в Тюмени приземлились два самолета из Уханя с россиянами на борту. Эвакуированных доставляют в центр под Тюменью на двухнедельный карантин. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, центр полностью подготовлен за короткое время. Его оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов.

О первых случаях заболевания новым типом пневмонии в Китае стало известно в конце декабря прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Очагом инфекции был назван город Ухань.

На сегодняшний день от коронавируса скончалось более 400 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч человек.

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Российские власти приняли решение о закрытии всех полетов авиакомпаний в Китай. Данное ограничение не затронуло рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сообщалось о возможности прекращения чартерных рейсов. РЖД приостановили пассажирское сообщение с КНР.

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от заражения. В первую очередь нужно мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство.

Также специалисты советуют не трогать рот, нос или глаза немытыми руками. В аэропортах и общественном транспорте нужно избегать прикосновения к поверхностям и предметам и не касаться лица. При кашле и чихании нужно всегда прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками.