Число жертв коронавируса увеличилось до 425 человек

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Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент – 20,4 тысячи. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на Государственный комитет по здравоохранению.

Ранее сообщалось о 361 погибшем от нового типа пневмонии.

По данным комитета по вопросам здравоохранения, за прошедшие сутки в провинции Хубэй было выявлено 2345 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 64 человека скончались.

Из-за распространения новой инфекции правительство РФ перенесло инвестфорум, который должен был стартовать 12 февраля в Сочи. Новая дата проведения мероприятия пока не выбрана.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.