Правительство РФ перенесло инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

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Правительство РФ утвердило решение перенести Российский инвестиционный форум, который должен был пройти в Сочи. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

"Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12–14 февраля 2020 года", – сообщается в распоряжении.

Уточняется, что перенос мероприятия связан с ситуацией вокруг коронавируса. При этом организационному комитету по подготовке и проведению форума было поручено предложить новые сроки проведения.

Российский инвестиционный форум в Сочи в нынешнем году должен был пройти с 12 по 14 февраля. Отмечалось, что к участию в мероприятии было заявлено большое количество иностранных участников.

Ранее Михаил Мишустин предупреждал, что Российский инвестиционный форум в Сочи может быть перенесен. Об этом премьер-министр РФ говорил на встрече с вице-премьерами. Причиной возможного переноса стала угроза распространения коронавируса.

Число жертв пневмонии в Китае возросло до 361. Число инфицированных в Китае достигло 17 205 человек, из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии, 475 выписаны из больницы.

В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.