Аптеки Москвы обеспечили масками для борьбы с коронавирусом

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Все больницы и аптеки Москвы обеспечены препаратами для пациентов с коронавирусом. Об этом завили в столичном департаменте здравоохранения. Там подчеркнули, что с большим запасом имеют все лекарственные средства, рекомендованные Минздравом для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
Лечение указанными препаратами показано при лабораторном подтверждении вируса и только по назначению врача и под его под его контролем, добавили в учреждении. Кроме того, во всех аптеках в достаточном количестве имеются медицинские маски, поставки которых проводятся на регулярной основе.
Глава Роспотребнадзор Анна Попова ранее рекомендовала россиянам отказаться от участия в массовых мероприятиях, чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов для профилактики коронавирусной инфекции. Попова добавила, что вирус особенно опасен для детей и пожилых граждан.
Кто выдает обычные средства за препараты от коронавируса?
С 29 января в гостиницах, где проживает большинство граждан Китая, дежурят мобильные бригады Депздрава. В городе проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих после каникул студентов КНР в общежитиях. 31 января осмотр прошли более 800 студентов.
Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 259 человек, а число зараженных почти достигло 12 тысяч.
Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.
Фото: Минздрав РФ
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