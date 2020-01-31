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Общество

17:19

Глава Роспотребнадзора дала советы по профилактике коронавируса

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам следует отказаться от участия в массовых мероприятиях, чаще мыть руки и следить за чистотой гаджетов для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзор Анна Попова.

"Не нужно ездить в Китай. Ограничьте свое участие в массовых мероприятиях, потому что наступает грипп. Главное правило: мойте руки, держите в чистоте свои гаджеты, не прикасайтесь руками к своему лицу", – цитирует ее "Интерфакс".

Попова добавила, что вирус особенно опасен для детей и пожилых граждан. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу. Схожие меры профилактики важно соблюдать и во время гриппозного сезона.

Ранее в России были выявлены первые зараженные коронавирусом. Двоих заболевших обнаружили в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая. Уточняется, что их состояние стабильное, без клинических проявлений и без температуры. В связи с этим в школах Забайкальского края прекращены все занятия.

По мнению большинства опрошенных социологами россиян, коронавирус нового типа могли специально распространить американские спецслужбы. В этом уверены 77% респондентов, сообщает портал "Дни.ру". Граждане считают, что таких образом США хотели ослабить своего главного конкурента.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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