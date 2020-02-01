Порядка 1,7 тысячи человек проверили в Москве на наличие коронавируса 31 января

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Порядка 1,7 тысячи человек, в том числе 20 детей, проверили в Москве на наличие коронавируса 31 января. Заболевание ни у кого не выявлено, рассказали ТАСС в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

С 29 января в гостиницах, где проживает большинство граждан Китая, дежурят мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы. В городе проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих после каникул студентов КНР в общежитиях.

31 января осмотр прошли более 800 студентов. В инфекционную больницу доставили 8 человек с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории КНР.

Им проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный.

В Депздраве отметили, что в подведомственных организациях в достаточном количестве и с большим запасом имеются все лекарственные средства, рекомендованные Минздравом России, для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

При этом в ведомстве отметили, что лечение этими препаратами показано только при лабораторном подтверждении вируса, только по назначению врача и под его контролем. Самолечение недопустимо, подчеркнули в штабе.

Ранее в Росздравнадзоре заявили о достаточности антикоронавирусных лекарств в аптеках Москвы. Там также рекомендовали не заниматься самолечением с применением противовирусных препаратов, а также не закупать лекарства без рекомендаций врачей и впрок.