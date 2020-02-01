В департаменте образования Москвы опровергли закрытие школ на карантин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент образования Москвы призвал не верить сообщениям СМИ о закрытии школ на карантин из-за большого числа заболевших учеников.

По словам замруководителя департамента Александра Гаврилова, все ссылаются на статью газеты "Комсомольская правда" от 28 января 2011 года.

В Депобре уточнили, что классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Там обратили внимание, что это стандартная ситуация для зимы.

"Традиционно, если в школе болеют или отсутствуют более 20–25% детей, учреждение самостоятельно принимает решение о закрытии на карантин", – объяснили в департаменте.

Отмечается, что традиционная сезонная заболеваемость не связана с коронавирусной инфекцией.

Ранее московские вузы в рамках борьбы с распространением коронавируса начали корректировать календарные учебные графики для студентов из Китая, чтобы они смогли получить образовательные программы в полном объеме.

Также совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение рекомендовать вузам продлить каникулы китайским студентам, обучающимся в столичных вузах, до 1 марта. В общежитиях столичных вузов будет проводиться ежедневный медосмотр студентов.

Роспотребнадзор рекомендовал организациям, где работают граждане Китая, продлить их отпуск до особого распоряжения. Сергей Собянин заявил, что взял ситуацию на личный контроль.

В России выявили первых двух заболевших новой формой пневмонии. Это граждане Китая, находящиеся в Забайкалье и Тюменской области.

Контактировавших с зараженными обследуют. Результаты тестов некоторых из них уже известны: они отрицательные.

О распространении коронавируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря. Его жертвами стали 259 человек, заражены порядка 12 тысяч. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.