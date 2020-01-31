Московские вузы корректируют учебные графики для студентов из КНР

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Московские вузы корректируют календарные учебные графики для студентов из Китая, чтобы они смогли получить образовательные программы в полном объеме, сообщает РИА Новости.

В Государственном институте русского языка имени Пушкина китайским студентам, которые выезжали к себе на родину, продлили каникулы до 2 марта.

Учебные материалы они будут получать дистанционно, как и китайские студенты МИСиС, где также продлили каникулы для студентов и разработали индивидуальные учебные планы, чтобы обучающиеся приступили к занятиям одновременно со всеми.

"Если будет решение министерства о введении карантина, он будет введен и в НИТУ МИСиС", – добавили в пресс-службе университета.

Высшая школа экономики рекомендовала своим студентам, находящимся в Китае, прибыть на обучение после 2 марта, а до того учиться онлайн. В РУДН студентам, уехавшим на родину, могут продлить каникулы.

Ранее совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение в рамках борьбы с распространением коронавируса рекомендовать вузам продлить каникулы китайским студентам, обучающимся в столичных вузах, до 1 марта.

О первых случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Всего в Китае зарегистрировано свыше 9 тысяч случаев заболевания. Жертвами болезни стали 213 человек.

Также сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом в России. Это граждане Китая, они находятся сейчас в Забайкалье и Тюменской области.

Глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо уточнила, что благодаря своевременной изоляции заболевшей коронавирусом студентки из Китая ситуация не представляет опасности для жителей города.

По ее словам, региональным управлением Роспотребнадзора усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту Рощино. Проводится двойная термометрия пассажирам и членам экипажа.

