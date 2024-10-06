Свыше 100 пожаров ликвидировали за сутки в ДНР

Фото: телеграм-канал "МЧС ДНР"

Пожарные ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике (ДНР) ликвидировали 103 пожара на территории муниципалитетов региона в течение суток, сообщила пресс-служба ведомства.

При этом в результате одного из этих возгораний пострадали два человека. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают его причины.

Вместе с тем за сутки саперы МЧС региона 5 раз были вызваны для обследования терриротий. В результате их работы удалось уничтожить 24 взрывоопасных предмета, отметили в ведомстве.

Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что характер многочисленных пожаров на территории региона свидетельствует об умышленных поджогах. Он также уточнил, что ситуацию с возгораниями в республике удалось стабилизировать. Крупные очаги возгорания в трех муниципалитетах и под Луганском были ликвидированы.