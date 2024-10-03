Четыре сотрудника МЧС получили контузию после атаки дрона ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четыре сотрудника МЧС были госпитализированы с контузией после атаки украинского БПЛА на автоцистерну в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает МЧС России в своем телеграм-канале.

Как отмечается в сообщении, в Горловке из-за атаки беспилотника загорелись сухая трава и мусор. После ликвидации пожара сотрудники МЧС заметили в небе беспилотник, им удалось спуститься в укрытие. Из-за сброса взрывоопасного предмета была повреждена автоцистерна.

"Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. С контузией они госпитализированы", – пояснили в ведомстве.

Ранее шесть сотрудников МЧС РФ пострадали в Донецке. Тогда ВСУ атаковали частный сектор Петровского района города. Пожарные приехали тушить возгорание, однако спустя короткое время вблизи пожарной автоцистерны раздался артиллерийский удар. Пострадавшие с контузией были доставлены в больницу.