03 октября, 21:39Происшествия
Четыре сотрудника МЧС получили контузию после атаки дрона ВСУ в ДНР
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Четыре сотрудника МЧС были госпитализированы с контузией после атаки украинского БПЛА на автоцистерну в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает МЧС России в своем телеграм-канале.
Как отмечается в сообщении, в Горловке из-за атаки беспилотника загорелись сухая трава и мусор. После ликвидации пожара сотрудники МЧС заметили в небе беспилотник, им удалось спуститься в укрытие. Из-за сброса взрывоопасного предмета была повреждена автоцистерна.
"Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. С контузией они госпитализированы", – пояснили в ведомстве.
Ранее шесть сотрудников МЧС РФ пострадали в Донецке. Тогда ВСУ атаковали частный сектор Петровского района города. Пожарные приехали тушить возгорание, однако спустя короткое время вблизи пожарной автоцистерны раздался артиллерийский удар. Пострадавшие с контузией были доставлены в больницу.
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