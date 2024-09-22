Пожарный погиб в результате детонации боевой части украинского БПЛА в ЛНР

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарный погиб в результате детонации боевой части беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР), сообщила пресс-служба МЧС России.

Из-за атаки беспилотников на территории Новоайдарского муниципального округа загорелась сухая трава, в ходе тушения которой и произошел взрыв. 33-летний Вячеслав Глазунов, который участвовал в ликвидации возгорания, получил несовместимые с жизнью травмы.

Личный состав МЧС России выразил соболезнования его близким.

Кроме того, осколочные ранения в результате случившегося получили командир отделения Сергей Руденко и пожарный Николай Кулинченко. К настоящему моменту они были доставлены в больницу.

Ранее три сотрудника МЧС России, тушивших пожар в частном нежилом доме в Никитовском районе Горловки, пострадали в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника. В связи с обстрелами также были повреждены три жилых дома, автоцистерна МЧС России и две частные машины.

