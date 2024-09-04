Сотрудник МЧС пострадал от атаки дрона ВСУ при тушении пожара в Горловке

Фото: телеграм-канал Readovka

Командир отделения МЧС России пострадал из-за атаки беспилотника в Горловке ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожарные тушили сухостой, когда во время ликвидации огня произошла атака с БПЛА. Сотрудник МЧС был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке. Помимо этого, украинские войска выпустили три натовских снаряда по Никитовскому району.

1 сентября семь человек получили ранения из-за атак ВСУ территории ДНР. В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получили три девочки и два мальчика. В Никитовском районе в результате применения Украиной ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина.