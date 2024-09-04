Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 07:40

Происшествия

Сотрудник МЧС пострадал от атаки дрона ВСУ при тушении пожара в Горловке

Фото: телеграм-канал Readovka

Командир отделения МЧС России пострадал из-за атаки беспилотника в Горловке ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пожарные тушили сухостой, когда во время ликвидации огня произошла атака с БПЛА. Сотрудник МЧС был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Горловке. Помимо этого, украинские войска выпустили три натовских снаряда по Никитовскому району.

1 сентября семь человек получили ранения из-за атак ВСУ территории ДНР. В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получили три девочки и два мальчика. В Никитовском районе в результате применения Украиной ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина.

ВСУ обстреляли детский сад в Белгороде

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика