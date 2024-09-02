Женщина пострадала при обстреле поселка Дубовое под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина пострадала при обстреле поселка Дубовое Белгородского района Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", – добавил он.

В результате обстрела в 5 многоквартирных домах поселка повреждены фасады и остекление. Оперативные службы, по словам Гладкова, уже работают на месте.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько поселков Белгородского района 2 августа. Из-за атаки в Дубовом загорелись два дома и четыре автомобиля, однако пожар удалось ликвидировать.

До этого ВСУ уже атаковали Белгородскую область. Тогда, 30 августа, погибли 5 мирных жителей и были ранены 46 человек.

