Фото: ТАСС/Евгений Мартынов

Пять человек погибли в Белгородской области после атаки ВСУ кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить в таком горе", – написал Гладков.

В результате атаки ранены 37 человек, среди которых 6 детей. Все пострадавшие доставлены в больницы Белгорода, семь взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается, отметил губернатор.

"В городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады", – сообщил Гладков, добавив, что после атаки повреждены 13 автомобилей, а на окраине города загорелась трава, но пожар ликвидировали.



Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись 2 дома, легковой автомобиль и гараж. Также в поселке были повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД и 5 частных жилых домах.

В данный момент на местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний, заверил губернатор.

ВСУ атаковали Белгородскую область вечером 30 августа. На момент атаки в самом Белгороде зафиксировали попадания в многоквартирные дома, коммерческие объекты и автомобиль, а в поселке Дубовое из-за атаки ВСУ загорелись частные дома.