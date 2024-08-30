Один человек погиб и семеро пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область

Видео: телеграм-канал Baza

Один человек погиб и еще семеро пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек", – написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.

В самом Белгороде зафиксировали попадания в многоквартирные дома, коммерческие объекты и автомобиль, а в поселке Дубовое из-за атаки ВСУ загорелись два частных дома. В настоящее время пожарные приступают к тушению объектов.

Ранее российские ПВО в течение ночи 30 августа сбили 18 украинских БПЛА. Так, 11 дронов уничтожены над Брянской, 4 – над Калужской и 1 – над Белгородской областями. Также 2 беспилотника сбиты над Крымом.

