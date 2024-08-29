Пять дронов ВСУ атаковали больницу в Херсонской области, ранена медсестра

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Пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ в Херсонской области. В результате происшествия пострадала медсестра, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, женщине была оказана первая медицинская помощь. Кроме того, в результате атаки повреждения получили помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная.

"Враг отлично знает, что больница не используется как госпиталь – военных в ней нет. Но также киевские боевики в курсе, что ЦРБ играет роль одного из центров городской жизни Алешек", – сказал Сальдо.

Он также добавил, что повреждения будут устранены, а в секторе усилят контрбатарейные мероприятия, системы РЭБ и ПВО.

Власти Херсонской области ранее заявили о готовности войск на случай нападения ВСУ. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко подчеркнул, что военные продолжают находиться в полной готовности, чтобы дать противнику "сокрушительный отпор".

Город Шебекино также попал под обстрел ВСУ. В результате атаки погиб один человек, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате прилета снаряда оказались повреждены административное здание и социальный объект.

