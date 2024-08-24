Власти Херсонской области заявили о готовности войск на случай нападения ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие находятся в полной готовности на случай нападения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) с Черного моря на херсонском направлении, заявил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"Наши военные продолжают находиться в полной готовности, чтобы дать противнику сокрушительный отпор", – подчеркнул он.

Ранее ВСУ атаковали Курскую область. Бои с между российскими и украинскими военными продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, а в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Общие потери украинцев в ходе боев на данном направлении составили свыше 5,5 тысячи военных и 71 танк.

Кроме того, украинские войска предприняли попытку проникнуть в Климовский район Брянской области. Региональные силы ПУ ФСБ России вместе с подразделениями российской армии нанесли украинской ДРГ огневое поражение.

В России создали группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск". На них была возложена ответственность за защиту людей и территорий от атак беспилотников и иных средств нападения. Между местными властями и командующими этими подразделениями налажено прямое круглосуточное взаимодействие.