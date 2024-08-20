МО РФ сообщило о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России созданы группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны РФ.

За защиту людей и территорий от атак беспилотников и иных средств нападения отвечают представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировками "Белгород", "Курск" и "Брянск", говорится в тексте.

Как отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, между местными властями и командующими группировками налажено прямое круглосуточное взаимодействие.

"Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация – на круглосуточном сопровождении и координации", – указал замначальника Национального центра управления обороной РФ Юрий Корсачев.

Всего, продолжил Корсачев, с начала работы оперативной группой получено 25 проблемных вопросов. Они связаны с обеспечением группировки прикрытия госграницы наиболее востребованными материальными средствами.

Более того, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей. В состав координационного совета также входят замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга, замминистра обороны Алексей Криворучко, замминистра обороны Павел Фрадков, замминистра обороны – руководитель аппарата МО РФ Олег Савельев, начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

Бои между российскими и украинскими военными идут в Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Согласно последним данным, украинская армия потеряла более 4 тысяч военнослужащих, а также лишилась 58 танков за время боев на курском направлении.

Как рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, ВСУ хотели своим вторжением в Курскую область заставить Россию отказаться от продолжения СВО. По его словам, ВСУ планировали, что российские военные не смогут остановить их наступление и украинцы смогут максимально расшириться и взять российские территории. Это, считает Алаудинов, было необходимо для начала переговоров с РФ.

