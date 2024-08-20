ВСУ потеряли более 4 130 военных за время боев на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 4 130 военнослужащих за время боев на курском направлении. Кроме того, украинские формирования лишились 58 танков, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за время ведения боев на территории российского региона потери ВСУ составили 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров, 299 боевых бронированных машин. Также силы РФ уничтожили 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, 5 установок зенитных ракетных комплексов и 7 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых 3 РСЗО HIMARS и 1 MLRS.

В Минобороны добавили, что украинские формирования потеряли 6 станций радиоэлектронной борьбы и 4 единицы инженерной техники. В их числе были уничтожены 2 инженерные машины разграждения и установка разминирования УР-77, отметили представители российского оборонного ведомства.

При этом в течение последних суток украинские силы лишились около 350 солдат и 25 единиц бронетехники. В частности, российские формирования уничтожили 4 танка, боевую машину пехоты, 2 бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, 2 миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем ВС РФ удалось помешать штурмовым группам противника совершить новые атаки на курском направлении. Бои между ВСУ и подразделениями группировки войск "Север", которые получили поддержку со стороны армейской авиации и огня артиллерии, произошли неподалеку от населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. В результате этих столкновений украинские формирования потеряли свыше 60 военных, 2 танка, 8 бронемашин и 6 единиц автомобильной техники.

В настоящее время российские военнослужащие продолжают разведывательно-поисковые действия, чтобы обнаружить в лесных массивах диверсионные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь России, и уничтожить их.

Бои между ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Накануне ВСУ предприняли попытку передислокации на курском направлении, надеясь начать атаку на новом участке. Однако ВС РФ помешали им, сохранив контроль над ситуацией.

Комментируя обстановку на территории российского региона, командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил, что российские войска сумели остановить продвижение украинских военных на всей территории Курской области. По его словам, основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны оказались уничтожены ВС РФ.