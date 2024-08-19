Алаудинов заявил, что ВСУ передислоцируются для новой атаки на курском направлении

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении передислоцируются, чтобы перейти в атаку на новом участке. Однако российские военные держат эту ситуацию под контролем, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

При этом основная часть украинских сил, которые предпринимали попытки наступления в воскресенье, 18 августа, была уничтожена, отметил генер-майор. Также во время этих боев российские формирования ликвидировали часть техники ВСУ.

По словам Алаудинова, военнослужащие ВС РФ контролируют передислокацию украинских войск и фиксируют все изменения в их положении. Генерал-майор подчеркнул, что российские военные "готовы встретить противника, что бы он ни сделал".

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои между ВС РФ и ВСУ. В регионе в связи с этим введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 18 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3 460 военнослужащих, 50 танков и 45 бронетранспортеров.

При этом, по данным СМИ, Киев задействовал в атаке на Курскую область броневики, поставленные ему странами НАТО. В частности, бронеавтомобиль Roshel Senator, использованный 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ, был передан Украине накануне вторжения.