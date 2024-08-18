Общие потери ВСУ в Курской области составили более 3 460 военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 3 460 военных, 50 танков и 45 бронетранспортеров. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, с начала вторжения ВСУ среди потерь противника есть 25 боевых машин пехоты, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок ЗРК, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три установки HIMARS и одна MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре единицы инженерной техники.

За прошедшие сутки украинские войска потеряли свыше 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, включая шесть танков, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковую установку MLRS и две единицы инженерной техники.

Как ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Владимир Путин совместно с Вооруженными силами РФ "снесет" ВСУ в Курской области. По его словам, Украина подготовила к нападению на регион мощные группировки наемников. Президент предположил, что это могли быть граждане Польши.

Между тем, по данным генерала-майора Апты Алаудинова, ВСУ остановлены на всем участке курского направления, где находится спецназ "Ахмат". Он указал на то, что большое число украинских военных уже ликвидировано.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ не прекращаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

