Алаудинов назвал обстановку на курском направлении рабочей

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ поэтапно ликвидируют украинские вооруженные формирования на курском направлении. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления российской армии, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Он также охарактеризовал обстановку на данном участке как рабочую. Сейчас, по его словам, российские военные завершают блокирование Вооруженных сил Украины.

"Мы уничтожили противника, продавились вперед. Поэтому будем делать свое дело и знаем, что мы победим", – подытожил он.

Бои между ВС РФ и ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, а с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным на 12 августа, под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов области. Общие потери украинских формирований на данном направлении составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Из-за непрекращающихся атак ВСУ погибли как минимум 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. При этом большинство жителей приграничных районов Курской области были временно отселены в безопасные места. Так, в 11 российских регионах для граждан развернуты 143 пункта временного размещения, где находятся около 8 тысяч человек, среди которых более 2,5 тысячи детей.

