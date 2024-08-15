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Проживающий в России друг детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал, что был шокирован информацией об участии приятеля в атаке на Курскую область. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Дмитрий заявил, что находится в недоумении от того, как можно было атаковать Курскую область и от того, что происходит в Донбассе, потому что "люди, которые на весь телевизор кричат, что они за Бандеру, стояли в почетном карауле на вечном огне на 9 Мая, а теперь все наоборот".

При этом друг детства Ишкулова отметил, что не знает, что или кто заставил его приятеля атаковать Курскую область. Дмитрий также вспомнил, что в юношестве, когда они учились и жили в Скадовске, относились к России как к старшему брату.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Курскую область атаковали военнослужащие различных подразделений Украины, включая 22-ю отдельную мехбригаду и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. В связи с этим фигурантами дела стали командиры этих частей – Владимир Пипко и Ишкулов, которых подозревают в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Боестолкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, а также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Власти Курской области уже сообщили об успешной блокировке ВСУ в регионе. На вечер 12 августа под контролем украинских формирований оставались 28 населенных пунктов области, а общие потери на этом направлении составили до 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

Однако из-за атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. При этом большинство жителей приграничных районов Курской области были временно отселены в безопасные места. Так, в 11 российских регионах для граждан развернуты 143 пункта временного размещения, где находятся около 8 тысяч человек, среди которых более 2,5 тысячи детей.

