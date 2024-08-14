Друг детства фигуранта дела о нападении на Курскую область рассказал о его прошлом

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Живущий в РФ друг детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова рассказал, что тот мечтал стать военным.

Его друг Дмитрий в беседе с РИА Новости объяснил, что Ишкулов был обычным парнем, который ничем сверхъестественным не выделялся. После учебы в школе в Скадовске под Херсоном он пошел в институт, скорее всего, в какое-то из военных образовательных учреждений в Одессе, предположил собеседник.

"Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах", – сказал Дмитрий.

Ранее в СКР рассказали, что на Курскую область напали украинские военные различных подразделений, включая 22-ю отдельную мехбригаду и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому фигурантами дела стали командиры этих частей – Владимир Пипко и Ишкулов, которых теперь подозревают в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Бои с военными ВСУ продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Из-за произошедшего были возбуждены уголовные дела по различным статьям – о терроризме, убийстве, незаконном ношении оружия, а также посягательстве на жизнь сотрудников полиции.

По информации властей Курской области, украинские войска были успешно заблокированы в регионе. На вечер 12 августа под контролем украинцев оставались 28 населенных пунктов области.

Из-за атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери украинских войск, по последним данным, на этом направлении составили до 2 030 военных, 35 танков и 31 бронетранспортер.

