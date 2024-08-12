СК фиксирует факты посягательства ВСУ на жизнь мирных жителей в Курской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следственный комитет РФ фиксирует факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по информации ведомства, ВСУ начали стрелять по группе мирных граждан, которые уезжали из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в рамках эвакуации. В результате погиб один человек.

Кроме того, украинский FPV-дрон намеренно атаковал машину скорой помощи в городе Судже, в результате чего погибли фельдшер и водитель, а еще одного врача с ранениями госпитализировали. Также был тяжело ранен военкор Евгений Поддубный во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

При этом следователи также определили во время осмотров, что ВСУ в Курской области активно применяют стрелковое оружие, тяжелую технику, РЗСО и другое вооружение, направляемое странами НАТО. Сейчас сотрудники СК проводят необходимые экспертизы с полученными доказательствами.

Более того, в рамках расследования уголовного дела следователи работают с пострадавшими жителями региона, признавая их потерпевшими, оказывая консультационную и иную помощь гражданам, которые вынуждены были покинуть свое место жительства.

Также в ведомстве сообщили, что атака на Курскую область была реализована украинскими военнослужащими различных подразделений, включая части А4718 (22 отдельная механизированная бригада) и А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада). В связи с этим фигурантами дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, которых подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.

Однако следователи продолжают устанавливать другие лица, которые причастны к атаке на Курскую область для привлечения их к уголовной ответственности.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои между ВСУ, которые проникли на территорию Курской области, и ВС РФ. В связи с этой ситуацией в регионе ввели режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

Из-за атак Украины в Курской области погибли 12 человек, а ранены оказались 121 человек, в том числе 10 детей. При этом в зоне приграничья также пропали двое волонтеров. Из приграничных районов выехали около 121 тысячи жителей.

Следователи в связи с произошедшим возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: "Террористический акт", "Убийство", "Незаконное ношение оружия и боеприпасов", "Посягательство на жизнь сотрудников полиции".

Сейчас под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. Общие потери ВСУ с 6 августа на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы.