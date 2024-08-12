Путин назвал главной задачей выбить противника с территории Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти дадут оценку происходящему в приграничных с Украиной областях, но главная задача сейчас выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы, заявил Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области.

По словам российского лидера, сейчас необходима эффективная борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами в рамках контртеррористической операции в приграничных регионах. Что касается гражданских ведомств, то они должны обеспечить снабжение силовых структур всем необходимым, добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что Киев выполняет волю западных хозяев, которые воюют с Россией руками украинцев. Кроме того, нападая на Курскую область, Украина пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах, добавил президент. При этом, по его словам, с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. Также список пополнился 17 боевыми машинами пехоты, 136 боевыми бронированным машинами, 47 автомобилями, 4 зенитными ракетными комплексами, пусковой установкой реактивной системы залпового огня и 13 орудиями полевой артиллерии.