Фото: Министерство обороны РФ

Общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье достигли 2 300 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера. Противник также потерял 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии, сообщили в министерстве обороны России.

При этом потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 270 военных и 16 единиц бронетехники, еще 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен, добавили в ведомстве. В настоящее время ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения на территорию России.

Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами авиации, БПЛА и огнем артиллерии были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного. В районе Мартыновки обнаружены и уничтожены две группы противника на пикапах.

В Минобороны России рассказали, что отражены шесть атак в направлении населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное. Также нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино, а авиацией нанесены удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявил, что солдаты ВСУ должны были захватить Курскую атомную электростанцию (КуАЭС) к 11 августа, чтобы иметь рычаги давления при шантаже России. По его словам, ВС РФ завершили блокирование региона.

Украинские бойцы вторглись в Курскую область 6 августа, там продолжаются бои. Сейчас обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ.

Как подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, своими действиями Украина поставила тему мирных переговоров с Россией на долгосрочную паузу.

