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По приказу украинских властей Курскую область атаковали около 11 тысяч боевиков, большую часть которых уничтожили российские военные. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

По его информации, солдаты ВСУ должны были захватить Курскую атомную электростанцию (КуАЭС) к 11 августа, чтобы иметь рычаги давления при шантаже России. Однако выполнить задачу им не удалось.

Украина задействовала весь свой ресурс, который еще "более-менее на ходу", уточнил Алаудинов. Но в итоге потери противника оказались огромными.

"Большая часть техники из той, что была брошена на курское направление, уже уничтожена", – цитирует генерал-майора телеканал "360".

По словам Алаудинова, ВС РФ завершили блокирование Курской области, украинские боевики, пытаясь избежать уничтожения, начали окапываться. Как заявил генерал-майор, после такого продвижения войск противника в Курской области можно не ожидать.

Украинские бойцы вторглись в Курскую область еще 6 августа. С этого момента там продолжаются бои.

За это время общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков. Однако среди мирного населения области погибли около 12 человек, еще 120 были ранены.

Сейчас обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ. В ближайшее время они перейдут в повсеместное наступление, чтобы полностью уничтожить оставшиеся силы противника, отмечал Алаудинов.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заметил, что своими действиями Украина поставила тему мирных переговоров с Россией на долгосрочную паузу.