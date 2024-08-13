Смирнов: на защиту Курской области встала вся страна

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

На защиту Курской области встала вся Россия. Медикаменты, продукты, стройматериалы и прочая помощь приходят из всех регионов страны, рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

Главы других областей России отреагировали на происходящее в регионе в первые дни. Они размещали в своих регионах переселенцев, а также оказывали финансовую, техническую, кадровую и моральную помощь. При этом "мощнейшая поддержка" пришла и из федерального центра, подчеркнул Смирнов.

"Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!" – резюмировал врио главы региона.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои между ВС РФ и ВСУ. В связи с происходящим в регионе введен режим ЧС федерального характера. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Под контролем украинских формирований на данный момент находятся 28 населенных пунктов Курской области. В связи с этим из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей. Однако с начала боев в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

В свою очередь, Владимир Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы. К 13 августа общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.