Московский зоопарк помог вывезти собак из приюта в Курской области

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Сотрудники Московского зоопарка помогли приюту в Курской области вывезти собак из региона. Об этом сообщила в своем телеграм-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.

По ее словам, о проблеме домашних животных, которые находятся в зоне обстрелов, первой обратила внимание блогер Кристина Потупчик. Она разместила у себя в соцсетях обращение приюта, призывавшего вывезти в безопасные места около 300 питомцев, так как сотрудникам приюта в такой обстановке сложно поддерживать работу учреждения.

"В свою очередь, мы взяли на себя сбор переносок и транспортных клеток. На нашу просьбу откликнулись множество неравнодушных людей. Все вопросы логистики взяли на себя Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) и центр "Помощь". Они вывезли из приюта первую партию животных – 40 собак", – поделилась Акулова.

Гендиректор Московского зоопарка, питомцев разместили в столичных приютах. При этом добровольцы совершат еще несколько гуманитарных выездов в Курскую область. Акулова пообещала оперативно сообщать о результатах этой миссии.

Также Акулова добавила, что сейчас зоосад занимается сбором сухих кормов для собак среднего и крупного размеров, поводков, шлеек, мисок. Эти принадлежности можно принести по адресу улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои ВС РФ с ВСУ. В связи с происходящим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Под контролем украинских формирований на данный момент находятся 28 населенных пунктов Курской области. В связи с этим из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей. Однако с начала боев в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

В свою очередь, Владимир Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы. К 13 августа общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков.