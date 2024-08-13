Медведев пообещал последствия для руководства Украины за атаку на Курскую область

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал самые разные последствия для руководства Киева после атаки на Курскую область, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что за свои действия Вооруженные силы Украины понесут заслуженное наказание.

"Как известно, Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию, все оценки даны президентом РФ несколько дней назад и вчера, не буду на этом останавливаться. Скажу лишь, что за то, что они сделали, они, безусловно, понесут заслуженное наказание", – подчеркнул зампред Совбеза.

Также Медведев предложил представителям партии "Единая Россия" обсудить помощь не только Курской области, но и другим приграничным регионам, где проводится контртеррористическая операция (КТО).

"Сразу оговорюсь, что это распространяется, естественно, и на другие российские территории, где сейчас проходит контртеррористическая операция, то есть на Брянскую и Белгородскую области", – добавил политик.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими украинской армии. В регионе действует режим ЧС федерального характера. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 12 августа, погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Согласно информации МЧС РФ, более 2 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Курской области за сутки. Всего в пунктах временного размещения находятся 8 тысяч человек, среди которых более 2,2 тысячи детей.

Вместе с тем общие потери ВСУ на курском направлении составили до 2 030 военных и 35 танков. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность за нападение украинских подразделений на регион.

