Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение украинских подразделений на Курскую область. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В частности, Зеленский упомянул, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского касательно "оборонительных действий на фронте и операции в Курской области".

Он также заявил о подготовке украинскими ведомствами некоего плана для территорий Курской области, на которых "проводится операция ВСУ".

Бои с украинским войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО).

Согласно последним данным, в Курской области погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил различные ранения. Одновременно с этим потери ВСУ за время боевых действий на этом направлении составили до 1 610 солдат, 32 танка и 23 бронетранспортера.

В Минобороны РФ организовали доставку в Курскую область дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов.