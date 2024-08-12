МО РФ организовало доставку в Курскую область дополнительных сил и средств

Фото: ТАСС/AP/пресс-служба Минобороны РФ

В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов. Осуществляется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других необходимых грузов, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, добавили в ведомстве, организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области.

По данным Минобороны, в пунктах сосредоточения войск развернуты пункты питания личного состава, полевые автомобильные кухни ПАК-200М.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. По последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

При этом Владимир Путин не исключил возможность осуществления Киевом новых атак на приграничные регионы России, к которым нужно быть готовыми. По словам президента, киевский режим будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы "раскачать" внутриполитическую ситуацию.

