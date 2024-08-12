Путин заявил об увеличении числа желающих подписать контракт с МО РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Количество желающих россиян заключить контракты с Минобороны РФ в последние дни увеличилось, заявил Владимир Путин во время оперативного совещания с силовиками по ситуации в Курской области.

Такому всплеску поспособствовали последние события на российско-украинской границе, и в первую очередь в Курской области, пояснил президент России. Все это привело к подъему морального духа россиян, стремлению помочь жителям приграничных регионов, попавшим в беду, добавил Путин.

"Это, прежде всего, поддержка армии и увеличение числа желающих присоединиться к нашим мужчинам, бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию", – отметил российский лидер.

На территории Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими украинской армии. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.