Путин не исключил новых атак ВСУ на приграничные регионы РФ

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Владимир Путин не исключил возможность осуществления Киевом новых атак на приграничные регионы РФ, к которым нужно быть готовыми. Об этом президент сообщил на совещании по ситуации в Курской области.

Президент РФ отметил, что киевский режим будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в России, чтобы "раскачать" внутриполитическую ситуацию в стране.

"Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка", – предупредил глава государства, заслушав доклад губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Путин также потребовал от Богомаза внимательно отнестись к этому и вместе с силовыми структурами решить вопросы, связанные с подготовкой к любому развитию событий.

Однако, по словам главы Брянской области, обстановка в регионе оценивается как стабильная, поэтому необходимости в отселении граждан нет. Он также подчеркнул, что ситуация в области анализируется. Но при этом Богомаз указал на то, что украинские военные все чаще предпринимают попытки обстрелять мирных граждан в регионе.

"Мы видим по количеству обстрелов, оно в принципе, можно сказать, постоянное, то есть в пределах 80-90 обстрелов за неделю", – подытожил глава Брянской области.

6 августа ВСУ прорвались на территорию Курской области и бои с украинской армией не прекращаются до сих пор. В регионе в связи с этим введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Из-за атак Украины в Курской области погибли 12 человек, а ранены оказались 121 человек, в том числе 10 детей. При этом в зоне приграничья также пропали двое волонтеров.

На данный момент общие потери ВСУ с 6 августа на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. Путин поставил задачу выбить противника с территорий России и обеспечить надежное прикрытие границы.

На данный момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области. В связи с этим из приграничных районов выехали около 121 тысячи жителей. Сейчас обстановка в регионе остается сложной.

