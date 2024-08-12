Зеленский заявил о планах получить разрешение на применение дальнобойного оружия

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Украинский лидер Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия. Об этом заявил президент Украины в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, поручения были отданы Минобороны Украины и дипломатам. Он подчеркнул, что это нужно в целях защиты государства.

Помимо этого, украинский президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "о ходе операции в Курской области". Зеленский выразил благодарность бойцам и командирам за стойкость и решительные действия. Президент Украины добавил, что поручил украинскому МВД и СБУ создать гуманитарный план для "территории проведения операции".

Бои между ВСУ и ВС РФ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе был введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. При этом общие потери ВСУ за все время боевых действий на курском направлении составили 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

В свою очередь, врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем украинских формирований находятся 28 населенных пунктов Курской области. Из приграничных районов региона на сегодняшний день выехали около 121 тысячи жителей.

В связи со сложившейся ситуацией Владимир Путин назвал главной задачей выбить противника с территории Курской области. Он подчеркнул, что Киев выполняет волю западных хозяев, которые воюют с Россией руками украинцев.